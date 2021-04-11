Возможны сюрпризы: Песков раскрыл подробности о будущем послании Путина

Послание президент РФ Владимира Путина Федеральному Собранию наверняка будет касаться мер поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от кризиса на фоне пандемии. Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет носить постковидный характер.

«Надо компенсировать то проседание, которое имело место. Проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», – сказал представитель Кремля (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу») в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что предстоящее послание будет носить постковидный характер, Песков отметил: «Оно, так или иначе, будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся».

По словам представителя Кремля, некоторые части послания Путина Федеральному Собранию могут быть неожиданными для руководителей разных уровней и лиц, которые принимали участие в его подготовке. «Чаще всего так и происходит», – сказал он, отвечая на вопрос, бывают ли ситуации, когда то, что говорит президент, неожиданно звучит для высокопоставленных лиц.

Песков рассказал, что, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент дописывает свою речь. В результате в тексте появляются целые страницы, «которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.04.21

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