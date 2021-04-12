Пожар в подмосковном доме престарелых: СКР направил дело в суд

В Москве завершено расследование дела о пожаре в доме престарелых, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 19 декабря 2017 года в частном пансионате для престарелых в деревне Картмазово поселения Московский на Центральной улице. В здании произошёл пожар, в результате которого 47 человек были госпитализированы. В результате отравления угарным газом двое постояльцев скончались, двум причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших и причинение тяжкого вреда здоровью»).

В рамках расследования было установлено, что причиной возгорания стал техногенный фактор – отсутствии контроля за длительной работой электрической нагревательной печи, а причиной для серьезного возгорания стала захламленность помещений горючими материалами и предметами.

Также установлено, что в здании не было достаточного количества эвакуационных выходов, не работала пожарная сигнализация. Кроме того, работники учреждения не получали инструкции о порядке действий на случай возникновения пожара, и отсутствовало необходимое количество средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что было проведено более 65 судебных экспертиз, в том числе комиссионные судебно-медицинские и пожарно-технические. Это позволило установить причинно-следственную связь между действиями фигурантов дела и гибелью людей при пожаре.

Фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, обвиняемыми по делу проходят бывший генеральный директор дома престарелых и администратор пансионата.

Москва, Александра Быстрицкая

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