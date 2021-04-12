Разочарование: россияне больше не считают РФ «великой космической» державой

Граждане России все реже считают страну великой космической державой. Согласно результатам исследования холдинга «Ромир», сейчас такого мнения придерживается только 50% респондентов – за десять лет это количество сократилось на 12%.

По данным социологов, 39% россиян не согласны с такой оценкой космического величия России. В 2010 об этом заявило 28%. Еще 11% затруднились ответить.

Примечательно, что наравне с этим россияне не считают, что на освоение космоса нужно выделять больше средств. 37% респондентов заявило, что страна должна продолжать нынешний курс, затрачивая на это столько усилий и средств, сколько тратится сейчас (против 29% в 2010 году).

26% опрошенных видит смысл в увеличении вкладываемых сил и средств, однако в 2010 году такого мнения придерживалось 39%.

Кроме того, за 11 лет выросло число россиян, по мнению которых нужно затрачивать минимум усилий и средств на освоение космоса – с 11% в 2010 до 15% в 2021 году.

Комментируя итоги опроса, президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин отметил, престиж космической отрасли в современной России оказался подорван.

«После распада Советского Союза в распоряжении России оказалось большое наследие космической индустрии и еще большие амбиции. Восстановление отрасли идет непросто. Еще сложнее восстановить престиж. В советское время знали имена всех космонавтов, и каждый второй ребенок мечтал стать покорителем космоса. Здесь тоже есть что возрождать», – заключил эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.04.21

«Роскосмос» лишился контрактов из-за санкций США. / Социологи узнали, сколько россиян хотят переселиться на другую планету. / Кабмин России по-новому оценит эффективность глав регионов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»