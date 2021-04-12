В Москве задержан растлитель несовершеннолетних

В Москве взят под стражу мужчина, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Москве. Уголовное дело расследуется по двум эпизодам преступления.

«Днем 1 апреля 2021 года на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, мужчина в общественном транспорте совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки. Позднее он совершил аналогичные действия в отношении другой несовершеннолетней. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

В результате расследования был задержан 44-летний мужчина, ему предъявлено обвинение. Назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, задержанного проверяют на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы. «Следственный отдел по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве обращается к гражданам, возможно пострадавшим или располагающим какой-либо информацией обратиться в следственное подразделение по адресу: город Москва, Зеленоград, корпус 445 или по телефонам: 8 (499) 734-01-77, 8 (495) 690-25-28 телефон доверия (круглосуточно) или «02», – говорится в сообщении.

Москва, Мария Соколова

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