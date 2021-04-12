российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 апреля 2021, 18:26 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

ЧП на детских соревнованиях в Москве: следственный комитет начал проверку

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств ЧП на детских соревнованиях по прыжкам в воду, в ходе которых 13-летний подросток получил травму головы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

ЧП произошло 10 апреля в спортивном комплексе на севере Москвы. 13-летний спортсмен во время выступления совершил прыжок в воду, в ходе которого ударился головой о конструкцию вышки. В результате – ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.04.21

Приштина действует, как Украина: игнорирует свои обязательства. / Аналитики назвали виновных в росте цен на жилье. / Российские космонавты больше не питаются из тюбиков. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Стрельба в московском фитнес-центре: убит «вор в законе»

В Москве задержан растлитель несовершеннолетних

СКР проверит данные о мошенничестве в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова

Насилие на 3,5 года: в Москве вынесен приговор участнику несанкционированного протеста

Как украсть миллион: в Москве задержан возможный похититель картины Богданова-Бельского

Шквалистый ветер в Москве: деревья покалечили человека

Новая вспышка «лжеминирований» в Москве: эвакуировано более 5 тысяч человек

В Москве задержан педофил, орудовавший в Южном Бутове

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Спорт, ЧП в Москве,