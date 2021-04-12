ЧП на детских соревнованиях в Москве: следственный комитет начал проверку

Следственный комитет организовал проверку обстоятельств ЧП на детских соревнованиях по прыжкам в воду, в ходе которых 13-летний подросток получил травму головы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

ЧП произошло 10 апреля в спортивном комплексе на севере Москвы. 13-летний спортсмен во время выступления совершил прыжок в воду, в ходе которого ударился головой о конструкцию вышки. В результате – ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.04.21

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