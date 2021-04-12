России грозит эпоха «цветных революций»: эксперт назвала главную проблему отечественной экономики

Россия рискует погрузиться в эпоху «цветных революций» на фоне отсутствия грамотного решения социальных проблем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведуга, выступая сегодня на экспертных слушаниях в Госдуме. По ее оценке, руководству страны нужно срочно пересмотреть экономическую политику государства.

«Сколько бы мы не говорили о прекрасные слова о решении социальных проблем и стать социальным государством, экономика – инструмент, реализующий благородные цели, которые, в частности, поставил президент в своих целевых показателях в отношении различных наших проектов», – пояснила Ведуга.

По ее мнению, истоки нынешних проблем лежат в середине 50-х годов прошлого века. «Если серьезно заниматься тем, что происходит, то проблемы нашей страны начались где-то в середине 50-х, когда номенклатура очень захотела волюнтаристски управлять экономикой страны, и поэтому дала путь, порочный, товарного производства при социализме. Которая победила в середине 50-х годов, позволявшая затем проводить те самые экономические реформы по запуску стихии, по уничтожению централизованного механизма управления экономикой, передачи прав все больше и больше предприятиям, и все это закончилось той моделью рыночной экономики, в которой мы сегодня живем, потеряв управление собственной страной и фактически став аутсайдером развития мирового сообщества. Отсюда – задача номер один – вернуть управление экономикой, чтобы действительно реализовать национальные интересы России», – подчеркнула эксперт.

По мнению экономиста, сегодня все экономические институты, занимающиеся прогнозированием, «просто копируют то, что делает Запад». «Все они копируют западный опыт, руководствуясь большими данными, потоками информации, не имея никаких представлений, а какая должна быть положена в основу модель эффективного управления экономикой. Мы продолжаем растрачивать огромные средства государства на внедрение порочных подходов, ради, как я могу просто сказать открыто, эгоистических интересов людей, за которыми скрыты те денежные вознаграждения, которые сегодня предоставляют на развитие цифровой экономики», – констатировала Ведуга.

Более того, эксперт считает, без автоматизации управления экономикой не будет дальнейшего развития государства. «Страна будет погружена в целую эпоху цветных революций, когда винить будут только президента, неважно, в Белоруссии или в России. И более того, нам для России требуется свой единый глобальный проект. Мы великая страна… Предлагаю рассматривать в качестве глобального проекта внедрение киберпланирования экономики, который вытащит страну из кризиса», – заявила эксперт.

«И просьба людям сказать правду. Они не понимают, что происходит с нашей страной. Разберитесь с экспертным сообществом, которое тянет страну в болтологию и не желает решать проблем, а их сегодня уже пора решать, завтра – в век техноускорения – будет уже поздно», – заключила эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.04.21

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