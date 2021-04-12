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Понедельник, 12 апреля 2021, 18:26 мск

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Стрельба в московском фитнес-центре: убит «вор в законе»

Сегодня в московском фитнес-клубе на Авиационной улице произошла стрельба: один из посетителей застрелил другого. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета. По данным источника «Интерфакса», погиб 40-летний «вор в законе» Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

В СК установили, что днем 12 апреля неизвестный в помещении фитнес-клуба несколько раз выстрелил в мужчину, тот погиб на месте, а стрелявший скрылся. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, совершившего», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Москве

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