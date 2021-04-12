«Борьба за еду среди нищих»: инвестиционный бум в Москве обеспечен за счет умирающих городов в регионах РФ

Инвестиционный пик в Москве связан с вымиранием других городов России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший заместитель министра регионального развития РФ Илья Пономарев. По его оценке, нынешняя система обеспечивать «борьбу за еду среди нищих».

«Сверхконцентрация в агломерациях, которая декларируется как успешный тренд, на самом деле, это обеспечение борьбы за еду среди нищих. Инвестиционный пик в Москве связан с тем, что вымирают города в стране. То есть бросают там трехкомнатные квартиры, покупают студию где-то в Подмосковье, вот инвестиции в Подмосковье пришли», – пояснил Пономарев.

По его мнению, нынешний рост цен на недвижимость носит спекулятивный характер. «Выросла цена на недвижимость. По обороту мы показываем инвестиционный потенциал растущий. Хотя он спекулятивный. По большому счету, где-то умер город, в Москве добавился 1% регионального продукта. Когда нам говорят, что столица у нас выросла на 25% по ВРП, так страна-то у нас не выросла соответственно. Москва отобрала ни у Лондона, ни у Нью-Йорка эти проценты, а у Сыктывкара, еще у кого-то, у Магнитогорска, может быть», – подчеркнул Пономарев.

Более того, бывший замглавы Минрегионразвития РФ назвал «абсолютно лицемерной» позицию властей в сфере жилищной политики. «У нас есть в Конституции право на жилье. Но если понимать, что у нас единственная мера поддержки – это льготная ипотека, то с тем же правом можно сказать, что у нас каждый гражданин имеет право на яхту, он может взять кредит и купить яхту, если ему дадут этот кредит… При этом у нас 4 млн людей, стоящих в очереди на жилье – они не получат никогда возможности приобрести это жилье в собственность. Но тема социального жилья как забалтывалась, так и забалтывается. При этом, это приоритет, и этот приоритет финансируется на 40 миллиардов в год. Чтоб понимать, это менее 1% рынка», – сказал Пономарев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.04.21

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