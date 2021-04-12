«Тик-Ток» довел мэрию Москвы до «истерики»: власти проиграли битву за контент

Мэрия Москвы в «истерике» и страхе проиграть оппозиции борьбу за молодежь начала использовать соцсети. Однако, как считают эксперты, попытки заместить «треш-контент» на образовательный обречены на фиаско. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, член экспертно-консультативного совета Совета Федерации по вопросам семейного права Анна Швабауэр отметила, что 5 апреля департамент образования Москвы решился на весьма неоднозначеный шаг. «Депобразования запустил акцию «Учиться в «Тик-Токе». Мы понимаем, какое «Тик-Ток» имеет содержание. Наших детей загоняют на платформу, где они окунутся в этот контент», – возмутилась она.

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина согласилась, что это решение чиновников обречено на провал. «Попытки, которые департамент образования производит, нас сильно удивляют. Как мне кажется, это некоторая истерика. Истерика не только департамента Москвы, но и многих других структур на ситуацию, связанную с митингами. Это – попытка противостоять, делать замещающий контент. Она выглядит как имитация бурной деятельности», – сказала она.

Как пояснила Мизулина, образовательный контент не выдерживает конкуренцию. «Потому что такого рода контент дети смотреть не будут. Никакие уроки русского и математики они там проходить не будут. Выбирая между развлекательным, злым контентом и контентом обучающим, которое пытается предложить государство, дети будут выбирать первое. Это – ложный путь. Очень суетливая история, никому не нужная», – считает она.

«Большая часть контента, который распространяется в «Тик-Токе» – это достаточно агрессивная информация, на которую дети подсаживаются и постоянно его потребляют. Они не могут остановиться», – добавила Мизулина.

Председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская со своей стороны обратила внимание, что государство, прежде чем использовать социальные сети, должны разобраться с запрещенным там контентом.

«Давайте сначала наведем там порядок – вопрос с модерацией решим, как загружается контент, на каком основании мы там видами зацеперов, треш-стримы, издевательство над людьми. Площадки не удаляют это. Когда мы поймём, что этим площадки чисты, тогда можно начать говорить, что там можно загружать образовательной контент. Но сеять образование там, где грязно – это мешанина», – заключила она.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.04.21

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