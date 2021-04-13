15 человек и 30 томов: в Москве завершено расследование уголовного дела о сети подпольных казино

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 15 участников преступной группы, которые подозреваются в организации частных азартных игр в центре города. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, позднее марта 2019 года подозреваемые незаконно организовали подпольные азартные игры на съемных квартирах на улицах Киевская, Большие Каменщики, Анненская и Новинский бульвар. Помещения работали в закрытом режиме, доступ в них имели лишь постоянные посетители по имеющейся предварительной договоренности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой»).

В помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, предназначенные для проведения азартных игр. Проведены технические и компьютерно-технические судебные экспертизы, собрано более 30 томов уголовного дела, полностью изобличающих фигурантов в инкриминируемом деянии.

В ближайшее время уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Александра Быстрицкая

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