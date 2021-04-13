Афера в отношении дочери летчика Чкалова: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в апреле престарелой жительнице столицы позвонили неизвестные лица, представившись сотрудниками Следственного комитета и службы безопасности банка. Они сообщили, что персональные данные 81-летней женщины находятся в свободном доступе, и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Поверив этому, потерпевшая перевела неизвестным более 23 млн рублей.

«По результатам проведенной процессуальной проверки о мошеннических действиях в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Следственный комитет напоминает об участившихся случаях телефонного мошенничества и призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных фактах.

«Лица, которые под различным предлогом убеждают граждан перевести денежные средства тем или иным способом, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти РФ», – пояснили в ведомстве.

Москва, Мария Соколова

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