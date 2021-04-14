Убийство «вора в законе» в фитнес-центре: СКР задержал подозреваемого

В Москве задержан подозреваемый в убийстве «вора в законе» в фитнес-центре. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета. В настоящий момент в месте, где скрывался фигурант, проводятся обыски.

Убийство было совершено 12 апреля в тренажерном зале на Авиационной улице. По данным ведомства, подозреваемый произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Как сообщал «Новый День», погибший – 40-летний «вор в законе» Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

По данным СМИ, Гейдаров имел гражданство Азербайджана, а в России находился на основании статуса беженца. Как сообщили источники, у следователей две версии убийства: месть за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами или месть за убийство главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули), которого 20 августа его застрелили в гостиничном номере в Анталье – в криминальной среде заказчиком считают Гейдарова.

Москва, Александра Быстрицкая

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