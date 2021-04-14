ЧП в Москве: рейсовый автобус врезался в столб – есть пострадавшие

В центре Москвы автобус с пассажирами врезался в фонарный столб. Как сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта, пострадало 7 человек.

ЧП произошло сегодня в 7:30 на Марксистской улице. «4 автобус № 901 наехал на мачту освещения. Причина происшествия – внезапно водителю стало плохо, хотя он прошёл предрейсовый осмотр... Мосгортранс проведёт служебную проверку по этому инциденту», – говорится в сообщении.

В департаменте также сообщили, что водителю 42 года, он работает в парке 19 лет. «Последний выходной был 11 апреля, межсменный отдых обеспечен, предрейсовый медосмотр прошёл без замечаний. Автобус марки ЛиАЗ 2018 года выпуска», – уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадало 7 человек. «Водителя извлекли, у него ушибы головы и ног. У пассажиров – ушибы, тяжелых травм нет. Всем оказывают необходимую помощь Водителя и двух пассажиров госпитализировали, остальные отказались от госпитализации. Автобус уже отбуксировали с тротуара, готовят к буксировке в парк», – отметили в пресс-службе.

Москва, Александра Быстрицкая

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