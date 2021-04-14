«Четвертый пошел»: Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Русских

Сегодня Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Алексея Русских в связи с его назначением временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пожелала ему успеха, назвав Совет Федерации «кадровой площадкой».

«Мы конечно все рады за Алексея Юрьевича. Но у меня уже, честно говоря, тревога, уже четвертый пошел, ряды редеют. Это конечно шутка. На самом деле, я рада, что Совет Федерации стал такой реально кадровой федеральной площадкой. Алексей Юрьевич прошел хорошую кадровую школу и в Госдуме, и в Совете Федерации, очень хорошо себя проявил. Был заместителем руководителя комитета по экономической политике, в общем, вырос до того, чтобы ему было оказано такое доверие президентом, он был назначен исполняющим обязанности губернатора», – сказала Матвиенко.

Выразив надежду, что в сентябре избиратели Ульяновской области окажут доверие Русских, спикер верхней палаты парламента пояснила – «мы получили еще одного подопечного». «Все, кто выходит из Совета Федерации и становятся губернаторами, пользуются особой поддержкой Совфеда. Я хочу поблагодарить вас за работу в Совете Федерации. Не знаю, кто теперь голы будет забивать вместо вас, тоже – проблема, понимаете. Вы так голы всегда забивали, что они попадали в правильное место», – подытожила Матвиенко и вручила Русских благодарность за работу в верхней палате парламента.

В ответ экс-сенатор поблагодарил Матвиенко. «Опыт, приобретённый здесь, мне понадобится в моей работе в Ульяновской области. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться», – отметил он.

Алексей Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. Депутат Государственной думы пятого, шестого и седьмого созывов от КПРФ (2007-2018 гг). Член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области с 2018 года.

Москва, Мария Соколова

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