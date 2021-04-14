«Ну это ненормально!..» В Совете Федерации констатировали кризис в Калмыкии, где один киловатт стоит больше 10 рублей

Сегодня в верхней палате российского парламента обратили внимание на кризисную ситуацию в Калмыкии. Как заявил сенатор Иван Абрамов после рабочего визита в этот регион, экономика республики никогда не будет эффективной при тарифе на электроэнергию более 10 рублей.

«Проблема с экономикой. Экономика никогда там не будет эффективной при тарифе на электроэнергию больше 10 рублей. Сегодня любой предприниматель Калмыкии платит 10 рублей 34 копейки за киловатт при своем производстве. Это наверно самый высокий тариф, который сегодня существует в РФ. Проблема нуждается в решении и во вмешательстве и кураторов программы – министерства природных ресурсов, и Минэкономразвития должны на этом заострить свое внимание», – подчеркнул Абрамов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала проблему энерготарифов злободневной. «Ну это ненормально!.. Мы живем в одной стране, у нас должно быть единое экономическое пространство, одинаковые условия для бизнеса, для инвестиций. Ну, конечно, Калмыкия не богатый регион. И когда такие цены на электроэнергию, ну какой инвестор туда пойдет. Конечно, не пойдет», – считает Матвиенко.

По ее мнению, проблема тарифов актуальна не только для Калмыкии. «Если посмотреть разброс цены на электричество для граждан, для «промки», как говорят, ну в разы отличается. Вот по Кургану нашли решение, но это разовое точечное решение. Надо думать решение, чтобы выровнять эту ситуацию… подготовить какие-то системные решения», – подытожила Матвиенко, дав поручение профильным комитетам проработать этот вопрос.

«Это непростая задача одномоментно ее не решить, но заниматься этим нужно», – заключила спикер Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.04.21

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