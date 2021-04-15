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Четверг, 15 апреля 2021, 11:45 мск

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«В ходе допроса раскаялся…»: в Москве участник несанкционированной акции 23 января получил 2 года колонии

В Москве участник несанкционированного протеста Станислав Ахмедов признан виновным в применении насилия в адрес полицейского на митинге в центре города. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, что 23 января Ахмедов участвовал в несанкционированном мероприятии рядом с Пушкинской площадью. Во время акции он нанес находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в область головы и туловища, после этого скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

После задержания на допросе Ахмедов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, 23 и 31 января, 2 февраля в России прошли несанкционированные акции протеста в защиту Алексея Навального, которые сопровождались массовыми задержаниями их участников. При этом в автозаках оказывались не только протестующие, но и журналисты, а также случайные прохожие. Всего, согласно подсчетам правозащитного центра «ОВД-Инфо», в связи с протестными акциями было задержано более 11 тысяч человек.

Москва, Александра Быстрицкая

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