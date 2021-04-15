Четыре года колонии: суд вынес приговор рэперу Гулиеву

Хамовнический суд Москвы признал назначил рэперу Эльмину Гулиеву четыре года колонии за наезд на трех пешеходов. Музыкант признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, дело слушалось в особом порядке, под гарантии меньшего срока Гулиев полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Он также заявил о готовности удовлетворить требования потерпевших и выплатить 1,5 млн рублей за моральный вред, возместить стоимость лечения и утраченный заработок.

ДТП произошло в Москве 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Машина Гулиева на скорости вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Трое попали в больницу с переломами и черепно-мозговыми травмами, одной женщине оторвало лодыжку.

Экспертиза установила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер уверял, что «был абсолютно трезвый», а принимал якобы лишь обезболивающие препараты из-за остеохондроза.

Москва, Мария Соколова

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