Похищение за выкуп: в Подмосковье задержали банду из Центральной Азии

В Московской области арестованы шестеро обвиняемых в похищении человека из корыстных побуждений. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, все фигуранты – граждане одной из стран Центральной Азии.

По данным ведомства, в ночь с 28 февраля на 1 марта обвиняемые пришли в общежитие к своему соотечественнику в поселке Новоивановское. Преступники потребовали крупную сумму денег. Получив отказ, обвиняемые силой вывезли мужчину в лес. Не получив желаемого, они вывезли жертву в Краснодарский край и стали потребовать у отца пострадавшего 1,2 млн рублей за освобождение сына. Все это время потерпевший систематически подвергался насилию.

В СКР уточнили, что 4 марта мужчину отпустили для сбора требуемой суммы денег, взяв с него расписку. По данным следствия, организатор преступления скончался до задержания.

Москва, Мария Соколова

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