Холодный душ для москвичей: в мэрии сказали, когда в столице начнется отключение горячей воды

В Москве с 11 мая начнется плановое отключение горячей воды. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. По его словам, это необходимая мера, в том числе для профилактики.

«Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно устранить проблемы на них», – цитирует его «Интерфакс».

Бирюков отметил, срок отключения горячей воды не будет превышать 10 дней. «Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия», – пояснил он.

Вице-мэр уточнил, что все профилактические работы в системе горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября, за это время будут выполнены гидравлические испытания на более 16 тысяч км сетей.

Москва, Александра Быстрицкая

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