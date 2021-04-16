Оппозиция в Мосгордуме подготовила «зарплатную революцию»

Оппозиция в Московской городской думе предприняла новую попытку добиться зарплатного равенства для всех депутатов. Парламентарий от «Справедливой России» Михаил Тимонов внес законопроект о переводе всех народных избранников на постоянную и платную основу, пишет «Коммерсантъ».

Тимонов считает, что нельзя полноценно совмещать функции депутата и основную работу вне парламента. «Невозможно вести серьезную работу депутата Мосгордумы, уделяя ей какие-то крохи времени после основной работы. Я это прекрасно знаю по себе: в конце прошлого года мне пришлось оставить основную работу», – пояснил Тимонов и уточнил, что документ уже направлен на рассмотрение профильных комиссий.

По оценке политолога Александра Пожалова, инициатива вряд ли будет одобрена, так как власти невыгодно расширение возможностей независимых депутатов на своих территориях, особенно перед муниципальными выборами 2022 года. «Но обсуждение этой инициативы поможет обратить внимание на саму проблему ползучей депрофессионализации заксобраний. Количество оплачиваемых ставок сокращается, оппозиции отдается минимальное их число, и они используются как инструмент обеспечения лояльности депутата и руководства фракции властям», – считает эксперт.

Оппозиционеры в Мосгордуме неоднократно поднимали вопрос о зарплате для всех депутатов, но все попытки были безуспешными. Всего в столичном парламенте 45 депутатов, из них зарплату получают только 15. В их числе председатель, его заместитель и руководители комиссий. Десять из 16 комиссий возглавляют «единороссы», еще двумя руководят представители лояльного им депутатского объединения «Моя Москва», а оставшимися четырьмя – депутаты от оппозиционных партий.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.04.21

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