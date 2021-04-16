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Пятница, 16 апреля 2021, 12:22 мск

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Панорамный вид в башне «Федерация»: компания мэрии Москвы купила апартаменты за 1,1 млрд рублей

Подведомственная мэрии Москвы компания выкупила апартаменты на 93-94 этажах башни «Федерация» в «Москва-Сити» за 1,1 млрд рублей. Как пишет РБК, такие данные приведены в Едином государственном реестре недвижимости.

Как сообщается, договор купли-продажи был заключен в ноябре прошлого года АО «Центральная топливная компания», которое через АО «Развитие активов» принадлежит департаменту городского имущества Москвы. Собственность на недвижимость оформлена в феврале 2021 года.

Издание отмечает, что среди недостатков люксовых помещений площадью 1,6 тысячи кв метров в восточном корпусе башни, среди которых двухуровневые апартаменты площадью 719 кв метра с панорамным видом на столицу – необходимость пересадки при подъеме на лифте.

В пресс-службе ЗАО «Башня Федерация» отказались от комментариев.

Напомним, высотку начинала строить компания Mirax Group (затем – Potok) Сергея Полонского, с 2013 года комплекс контролирует корпорация AEON Романа Троценко.

Москва, Александра Быстрицкая

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