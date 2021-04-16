Вплоть до закрытия границ: МВД России выдвинуло странам СНГ ультиматум

Министерство внутренних дел России предупредило государства, входящие в состав Содружества независимых государств, о необходимости до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в РФ. Как заявил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой, в противном случае Москва примет меры вплоть до закрытия границ.

«Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна, – подчеркнул Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (цитата по «Интерфаксу»). – Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ».

Как отмечает «Интерфакс», из-за пандемии коронавируса часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. Указами президента РФ оставшимся иностранцам продлили до 15 июня 2021 года право пребывания или проживания в России, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.04.21

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