Фигурантам уголовного дела о коррупции в мэрии Москвы избрана мера пресечения

В Москве фигуранты уголовного дела о взяточничестве в столичной мэрии арестованы. Речь идет о заместителе руководителя департамента экономической политики и развития Правительства Москвы Леониде Костроме, а также первом заместителе директора ГБУ города Москвы «Городское агентство управления инвестициями» и начальнике организационно-планового отдела того же учреждения.

Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета, чиновники обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с февраля 2020 по апрель 2021 года соучастники вступили в преступный сговор с целью получения незаконного денежного вознаграждения в размере более 5 млн рублей от столичного предпринимателя за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам.

«Передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий, в ходе которых соучастники были задержаны», – уточнили в СКР.

Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении одного обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, двум другим в виде домашнего ареста.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.04.21

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