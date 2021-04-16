«Как можно самим себя так девальвировать?» Отказ от доллара России не поможет

Отказ России от американской валюты, о чем стали регулярно заявлять высокопоставленные официальные лица РФ на фоне ужесточения западных санкций, не поможет выйти из экономического кризиса. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве. По его оценке, реальная проблема не в антироссийских ограничениях, а в заниженном курсе рубля благодаря денежно-кредитной политике финансовых властей РФ.

«По оценкам экспертов, мы в 2-3 раза мы точно недооцениваем собственный рубль. Вот сейчас это наглядно происходит. Прямо в эти дни, когда нефть падала – и этим оправдывалось снижение валютного курса, хотя все надумано и искусственно. Но когда обратный эффект идет, а рубль опять продолжает падать, – тем самым сами создаем ажиотаж вокруг доллара и уничижительно действуем в отношении рубля», – пояснил Тосунян.

По его оценке, действия России на валютном рынке не выгодны ей самой. «Зачем мы скупаем валюту, поднимая ее котировки? Зачем мы это делаем в таких масштабах? Да, кому-то из экспортеров это выгодно. Но выгодно ли это стране?.. Как можно самим себя так девальвировать!? Поэтому не от доллара отказываться надо, а надо уметь в конкурентной среде обеспечивать устойчивость и вес – тем более, что он есть, своей валюты», – считает он.

Что касается санкций в отношении России, то, по мнению Тосуняна, «главное влияние на рубль оказывает наша денежно-кредитная политика». «Природные ресурсы нашей страны составляют 75 трлн долларов, следующая за нами страна – США, у нее 55 трлн. Следующая Канада – 34 трлн. Мы в полтора раза следующих за нами превышаем по стоимости ресурсов, в два раза третье место превышаем. По территории мы лидеры, а по уровню жизни и стоимости нашей валюты – мы ее постоянно «мордуем» и принижаем. Спрашивается, где логика? Это денежно-экономическая политика?» – отметил он.

«Это все результат наших действий, а не санкции. Просто мы очень в кавычках «умело» реагируем на эти санкции, и сами себя еще больше в этом смысле принижаем. Поэтому они нам только создают какие-то предпосылки для того, чтобы на это отреагировали. Как в детстве – тебя попугали, а ты почему-то делаешь то, чего не надо делать», – констатировал Тосунян.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.04.21

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