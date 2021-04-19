Кризис «Аэрофлота»: цены на билеты еще не дошли до докризисного уровня

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» попытался сегодня оправдаться в Совете Федерации за повышение стоимости пассажирских перевозок. Как заявил представитель авиакомпании – директор департамента управления сетью и доходами Иван Батанов, его компания не повышает цены на билеты, а только корректирует их стоимость, но при этом число бюджетных билетов регулируется государством.

По его словам, «Аэрофлот» реализует собственную программу на ряде социальных направлений, в том числе на Симферополь, так называемый «плоский тариф», который предполагает отказ от «динамического ценообразования и поддержания единого круглогодичного тарифа для населения». «В этом году Аэрофлот увеличивает программу, вырастет количество рейсов Москва – Симферополь с 10 до 12 рейсов в день. И предлагаем более вместительные воздушные суда – два рейса будут осуществляться на самом большом судне Боинг 777. В целом, это значительное увеличение предложения, которое может выражаться до 10%», – сообщил Батанов.

Кроме того, представитель «Аэрофлота» заверил, что компания расширит программу «Плоский тариф» и начнет летать на курорты из регионов. «Аэрофлот» увеличивает присутствие в регионах, и будет выполнять рейсы в Крым из европейской и восточной части России, вплоть до Красноярска. Эти рейсы будут дополнением к той программе, которая уже есть. И подчеркну, дополнительное предложение – это всегда снижение, а не рост тарифов на рынке», – пояснил Батанов.

По его мнению, разговоры о постоянном повышении цен на авиабилеты – это миф. «Мы всегда уходим в сторону снижения со спадом спроса в конце года. Авиакомпании выходят с предложением, которое зачастую ниже себестоимости… Мы вынуждены понижать цены для того, чтобы хоть как-то загружать наши воздушные суда. С восстановлением спроса к апрелю цены возвращаются к тому уровню, который отвечает летнему сезону. Другими словами, то, что сегодня происходит с ценами авиакомпаний, происходит ежегодно. Они значительно коррелируются где-то в апреле», – уточнил Батанов.

При этом представитель «Аэрофлота» привел данные по прошлому году, когда пришлось почти полностью прекратить полеты. «В прошлом году в это же время мы практически прекратили полеты. После восстановления в мае цены падали в пики до 50%, потому что спрос был нулевой до середины июля. То, о чем сегодня говорят, о повышении, – это коррекция тарифов. Мы возвращаемся к докризисному уровню. Уровень 20-го года пройден. Но до уровня 19-го года еще далеко. Даже на пик высокого сезона тарифы «Аэрофлота», как минимум, на 10-15% ниже того уровня, который был в 19-м году. Не надо голословно утверждать, что перевозчики завышают тарифы», – заявил Батанов.

Что касается вопроса увеличения рейсов по программе «Плоский тариф», представитель «Аэрофлота» сообщил, что возможности ограничены главным акционером – государством. «Каждый год в правительстве премьер-министр утверждает тот бюджет, который «Аэрофлот» инвестирует в рамках годовой программы «Плоский тариф». Она реализуется не только на Симферополь, но и на Калининград, и на всех направлениях Дальнего Востока… Мы предложили бы дополнительные кресла, но это убыток для компании. Мы как коммерческая организация с основным акционером в виде государства, сколько нам основной акционер выделил на реализацию этой программы, столько и реализуем», – подытожил Батанов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.04.21

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