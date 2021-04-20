Прокуратура Москвы настаивает на запрете «Штабов Навального» и еще двух организаций

Прокуратура Москвы настаивает на признании некоммерческих организаций «ФБК», «ФЗПГ» (признаны иноагентами в РФ) и движения «Штабы Навального» экстремистскими и запрете их деятельности. Об это говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

«В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами», – подчеркивается в заявлении столичной прокуратуры.

Как считает надзорное ведомство, «эти организации действуют в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России. Как указывалось ранее, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария «цветной революции».

Предполагается, что дело о признании организаций экстремистскими будет проходить закрытом режиме. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, материалы слушания маркированы грифом «секретно». Досудебная подготовка заседания суда назначена на 26 апреля.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.04.21

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