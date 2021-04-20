«Государство генерально экономит…» Эксперт оценил «социальную политику» в России

В России нет реальной социальной политики, вместо этого есть хаотичное нагромождение льгот, введенных зачастую по около-политическим обстоятельствам. Такое мнение высказал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Гонтмахер, выступая сегодня на заседании Экономического клуба «ФБК Grant Thornton». При этом, как считает эксперт, «государство все эти десятилетия сильно экономит».

«Госрасходы на здравоохранение это порядка 3-3,5% ВВП, стандарт 5% – это минимум, а на самом деле 6-7%. Государство генерально экономит на социалке. Но оно это делает очень дозировано, где нужно впрыскивает какие-то деньги, чтобы был эффект улучшения», – пояснил Гонтмахер.

По его оценке, в социальной политике «принята такая стратегия, деньги выплачиваются по случаю, в какой-то острый момент». «Это выбросы конкретных небольших денег связаны с абсолютно несистемными около-политическими обстоятельствами. Вот завтра очередное послание, и я ожидаю какие-то социальные подарки, потому что нужно поправить общественное настроение, довольно унылое в России в массовом сознании. У нас выборы в Госдуму в сентябре», – сказал профессор.

«Очень важный пример. У нас в последние годы резко возросли расходы регионов на соцзащиту. Регионы сидят в очень тяжелой финансовой ситуации, и федеральный бюджет к политическим циклам и каким-то политическим ожиданиям накачивает регионы деньгами, чтобы они выплатили какие-то пособия, где-то что-то кому-то компенсировали и так далее. Если посмотреть со стороны на российскую социальную политику, получается какое-то хаотическое нагромождение огромного количества самых разнообразных мер, льгот… У нас многие люди не знают, что они могут получить», – подчеркнул эксперт.

Гонтмахер также считает, что ситуация в социальной политике осложняется стагнацией в бизнесе – «малый бизнес просто загибается» и происходит «некачественное замещение» – вместо возможности заработать человек становится безработным льготником. «У нас в стране никакой социальной политики нет, потому что социальная политика предполагает выбор целей, выбор разнообразных инструментов, координации с другими сферами развития страны. Если не будет экономического развития на новой основе – развития свободы бизнеса и прочее, вся социальная политика будет находиться в очень узком секторе наших госрасходов, по факту – по остаточному признаку», – прогнозирует он.

По его мнению, даже при максимально хороших экономических условиях в будущем Россия может столкнуться с тем, что «люди недостаточно образованы, недостаточно профессиональны и просто недостаточно здоровы». «Это будет носить хаотический и суетливый характер. Расчет делается на то, что люди приспособятся. Вот смотрите, с 14-го года в среднем на 10% упали реальные доходы населения. И что? Власть убеждена, что это не может быть основой для каких-либо волнений, митингов, протестов и так далее. Поэтому можно спокойно надеяться на то, что люди адаптируются к этим снижающимся стандартам жизни, что люди поймут, все равно ничего другого не будет и надо как-то жить с тем, что есть. Это губительно для развития страны, потому что это портит человеческий капитал», – заключил профессор.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.04.21

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