Собянин: в Москве ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Москве ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. «Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», – сообщил он.

Градоначальник также отметил, что Торгово-промышленная палата, опасаясь введения локдауна, обратилась с предложением ввести программу стимулирования вакцинации пожилых людей. «Бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Во многих странах и городах мира из-за этого был введен жесткий локдаун, что нанесло огромный ущерб предпринимателям. Чтобы избежать подобного сценария в Москве, ТПП предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу», – сообщил Собянин.

Согласно предложению, за прививку москвичи в возрасте 60+ могли бы получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках. «Программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса. Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», – заключил Собянин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.04.21

Госдума готовится к несанкционированным протестам: в экстренном порядке принят законопроект о штрафах для лжежурналистов. / «Закрепить позитивную тенденцию…» Госдума переводит безработных в онлайн. / Срок давности: суд освободил экс-главу Коми Гайзера от наказания по второму делу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»