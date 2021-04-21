Скандал в Подмосковье: дело экс-замглавы Ступино о крупных взятках дошло до суда

В Подмосковье бывший заместитель главы городского округа Ступино и пять его соучастников предстанут перед судом за коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступления были совершены в период сентября 2018 по январь 2020 годы. Злоумышленники через посредника получали от предпринимателей взятки за содействие в заключении с их фирмами муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту Ступинского историко-краеведческого музея.

Кроме этого, подозреваемые получали взятки за «способствование» ускоренному подписанию актов о приемке выполненных работ по строительству общеобразовательной школы в Ступино и по капитальному ремонту Ступинской детской музыкальной школы. Общая сумма, полученная преступным путем, составила более 13 млн рублей.

В зависимости от роли каждого, соучастникам предъявлено обвинение ч. 6 ст. 290 УК РФ (2 эпизода), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ (2 эпизода), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

В рамках расследования допрошено более 80 свидетелей, проведено 4 очных ставки и более 20 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, получены и изучены более 100 актов о приемке выполненных работ. Запрошены и получены выписки о движении денежных средств по банковским счетам обвиняемых и детализация телефонных соединений.

Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Александра Быстрицкая

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