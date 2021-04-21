Надышался парами газа: в Подмосковье погиб подросток – следователи начали проверку

В Подмосковье 15-летний подросток умер, надышавшись газом из зажигалки. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло 20 апреля на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Горячева в поселке Удельная. Компания подростков вдыхала пары газа из газовых баллонов для заправки зажигалок. Одному из молодых людей стало плохо – он стал задыхаться и потерял сознание. Двое его друзей попытались самостоятельно привести его в чувство, а затем позвонили в экстренные службы. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть подростка.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 11 апреля в подмосковных Бронницах произошел аналогичный случай. Два подростка, вдыхая пары газа из зажигалки, потеряли сознание. Позднее один из них очнулся и обнаружил, что его 14-летний друг не подает признаков жизни.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.04.21

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