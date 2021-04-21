«Остается прямой угрозой»: Путин заявил, что коронавирус «окончательно не побежден»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что коронавирус «окончательно не побежден». Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава государства вновь призвал граждан вакцинироваться, чтобы к осени 2021 года сформировать коллективный иммунитет.

«Коронавирус пока не побежден окончательно, он остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса и по контуру внешних границ и внутри. Еще раз обращаюсь к гражданам страны – нельзя терять бдительность. Прошу беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей», – сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

По словам президента, здесь «центральное значение» имеет вакцинация. «Прошу правительство, Минздрав и глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместно, чтобы была возможность к осени сформировать коллективный иммунитет», – сказал он.

«Решение задачи зависит от нас с вами. Пожалуйста, обращаюсь еще раз ко всем гражданам России, сделайте прививку. Только там мы заблокируем смертельно-опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже – переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», – подчеркнул глава государства.

Москва, Александра Быстрицкая

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