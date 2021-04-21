Путин пообещал регионам решить проблему с долгами

Федеральный центр намерен реструктуризировать долги регионов страны. Об этом, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня с посланием к Федеральному собранию.

«Страна развивается, идет вперёд только тогда, когда развиваются регионы. Стремление руководителей сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться. Мы поддержим тех, кто запускает проекты созидания. Убеждён, что большой потенциал есть у каждого региона России, чтобы помочь результативно его раскрыть, прежде всего нужно снизить что? Губернаторы понимают – бремя долговых обязательств», – сказал Путин.

Глава государств дал правительству поручение тщательно проработать вопросы, и 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышения самостоятельности регионов. «Летом детально обсудим их на заседании Госсовета», – уточнил Путин.

По его словам, прежде всего нужно помочь регионам с высокой уровнем коммерческой задолженности. «Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Мне кажется, это – справедливо. Напомню, что срок погашения таких кредитов истекает через 2 месяца, 1 июля. Предлагаю также пролонгировать до 2029 года», – отметил президент.

Путин также подчеркнул, что реструктуризацию накопленной задолженности нужно использовать в качестве механизм самодостаточности региональных экономики. «Тем более, что мы предоставим субъектам принципиально новый инструмент развития. Что имею ввиду – инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашении 15 лет. До конца 2023 года планируется выделить таких инфраструктурных кредитов на общую сумму не менее 500 млрд рублей», – сообщил он.

При этом президент отметил, что здесь необходимо руководствоваться принципом справедливости. «У одних объем задолженности высокий, а другие не набирали кредитов. Может получиться, что сейчас они почувствуют себя в проигрыше. Так не должно быть. Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим – чем меньше долгов было у региона, тем больше кредитов он сможет получить», – заключил глава государства.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.04.21

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