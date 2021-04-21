В Москве задержан экс-депутат Госдумы

В Москве задержан бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков по обвинению в организации несанкционированного митинга. Об этом сообщил в соцсетях заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, сейчас политик находится в ОВД «Хамовники». Ему вменяется статья 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее сегодня в Москве были задержанные сторонники Алексея Навального – пресс-секретарь политика Кира Ярмыш и юрист Любовь Соболь.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.04.21

«Надеюсь, что никому не приедет в голову перейти в отношении России красную черту»: Путин пригрозил Западу ядерным оружием. / Путин – об экологической политике: «Усилим наказание за экоущерб, введем квоты на вредные выбросы». / «Никаких эскалаций, изоляционизма и алармизма»: эксперт оценил послание Путина. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»