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Среда, 21 апреля 2021, 16:27 мск

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В Москве задержан экс-депутат Госдумы

В Москве задержан бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков по обвинению в организации несанкционированного митинга. Об этом сообщил в соцсетях заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, сейчас политик находится в ОВД «Хамовники». Ему вменяется статья 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее сегодня в Москве были задержанные сторонники Алексея Навального – пресс-секретарь политика Кира Ярмыш и юрист Любовь Соболь.

Москва, Светлана Антонова

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