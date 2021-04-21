Житель Химок заподозрен в многократном изнасиловании малолетней падчерицы

В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Химки по подозрению в сексуальном насилии над падчерицей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с 2017 года мужчина неоднократно насиловал свою малолетнюю падчерицу. О произошедшем стало известно матери девочки, и она обратилась в правоохранительные органы.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)», – говорится в сообщении.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы», – уточнили в ведомстве.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.04.21

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