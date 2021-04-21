«Путин скорее внес интригу…» Бизнес-омбудсмен считает, послание президента «требует продолжения»

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию скорее внес интригу, чем раскрыл полную картину. Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его оценке, обращение «выполнено в традиционной логике», но по его итогам осталось множество вопросов.

«То есть в первую очередь речь шла о точечном финансовом стимулировании болевых точек в социальной сфере. Для нашей страны с ее нерешенной проблемой бедности такой подход неизменно важен и актуален. Конечно, любые выплаты нуждающимся гражданам (тем более семьям с детьми) вносят вклад в стимулирование потребительского спроса. Поддержка внутреннего туризма тоже очень кстати», – отметил бизнес-омбудсмен, слова которого цитирует его пресс-служба.

Тем не менее, как считает Титов, по нескольким важным направлениям глава государства «скорее внес интригу, чем раскрыл полную картину». В этой связи бизнес-омбудсмен обратил внимание на высказывание Путина о регулировании цен на потребительские товары, где директивные меры ведут к дефициту и пустым полками.

«Президент подчеркнул, что нужны именно рыночные механизмы, но не уточнил, какие именно. Сейчас наиболее успешно задействован механизм экспортной пошлины, но... экспортная пошлина лишает производителя возможности инвестировать в развитие производства. Вместо пошлины и демпфера, проблему доступности цен лучше решать прямыми субсидиями на базовые продукты для людей с доходами ниже реального (не номинального) прожиточного минимума», – отметил он, предложив, стимулировать экспортёра к инвестированию, а «не просто класть в карман», путем «гибкой налоговой политики, которая сделает направление денежных «излишков» в инвестиции более выгодным, нежели их вывод на потребление».

«Путин произнес прекрасную фразу о том, что построить завод с нуля в России инвестору должно быть проще и дешевле, чем в других странах мира. Очень хотелось бы увидеть от правительства конкретные расчеты на эту тему с указанием того, как именно удешевить и упростить», – добавил также бизнес-омбудсмен.

Титов также подчеркнул, что с интересом будет ждать от правительства мер поддержки бизнеса, которые предписано представить в течение месяца. «Наши меры, которые мы предлагали неоднократно (налоговая амнистия и так далее) Минфин пока что отвергает – слишком, на их взгляд, радикально», – уточнил он.

Что касается инфраструктурных кредитов для регионов по низкой ставке, то, по оценке бизнес-омбудсмена, история «очень хороша» и стала бы еще лучше, «если бы эти деньги увязывались с созданием готовой инфраструктуры именно для инвестиционных проектов». «И речь не только о многомиллиардных проектах, судьба которых решается «вручную» на высшем уровне. Я имею в виду «экономику простых вещей», реиндустриализацию, создание и переоснащение промышленных парков вокруг каждого российского города с населением больше 250 тыс. человек. Подключение к инфраструктуре – очень болезненный вопрос для любого старта в производственной сфере. Дорого и хлопотно. Если при помощи инфраструктурного кредита регион сможет решить эту проблему и привлечь к себе новых инвесторов, это будет наилучшее вложение таких денег», – пояснил Титов.

«В общем, нынешнее Послание требует продолжения. В него заложены очень важные посылы, которым крайне необходима конкретизация», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

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