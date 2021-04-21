Акция протеста в Москве: полиция сообщила о 6 тысячах участниках (ФОТО, ВИДЕО)

Сторонники Алексея Навального сообщили о начале несанкционированной акции протеста в Москве в поддержку заключенного по обвинению в мошенничестве оппозиционера. Судя по видео кадрам, которые распространяет штаб политика, сотни демонстрантов передвигаются по центральным улицам и скандируют «Россия без Путина!» и «Свободу политзаключенным!»

Первоначально сторонники Навального собрались около станции метро «Библиотека имени Ленина». Полицейские в громкоговорители требуют «не мешать проходу граждан». Кроме того, протестующие собираются по обеим сторонам Тверской улицы.

В Москве перекрыты выходы из метро «Пушкинская» и «Чеховская» к кинотеатру «Россия». Кроме того, закрыт переход с улицы Никольская на площадь Революции. Огорожены Красная и Манежная площади. В департаменте транспорта Москвы заверили, что все станции и линии метро работают в штатном режиме. «Однако, по требованию полиции возможны ситуативные ограничения у входов в метро на городской территории», – уточнили в ведомстве.

В столичном главке полиции уточнили, что по состоянию на 20:30 в мероприятии принимает участие около 6 тысяч человек. «Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждает о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка», – говорится в официальном сообщении ГУ МВД по г. Москве.

«Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур обеспечивают охрану общественного порядка в центральной части г. Москвы, где группой граждан предпринята попытка проведения несогласованного публичного мероприятия», – пояснили в полиции.

По данным портала «ОВД-Инфо», в сегодня на 20:30 мск было задержано в общей сложности 459 человек в более 60 городах на несанкционированных акциях и до выхода на протест.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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