российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 апреля 2021, 22:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве начались задержания участников несанкционированного протеста

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали участника несанкционированной акции протеста после создания помех для проезда машины Дорожно-патрульной службы, передает РИА «Новости».

Как сообщается, инцидент произошел на улице Рождественка: возникла между силовиками и демонстрантом. Молодой человек нецензурно ругался в адрес правоохранителей, потом попытался скрыться в толпе, однако, по словам очевидцев, все-таки был задержан.

Ранее в социальных сетях появилось видео другого задержания. Силовики схватили молодого человека с государственным флагом России.

ВИДЕО

По данным портала «ОВД-Инфо», к настоящему времени в Москве в общей сложности задержано 18 человек, в том числе до начала несанкционированной акции протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.04.21

МВД России оценило масштабы несанкционированного протеста. / Акция протеста в Москве: полиция сообщила о 6 тысячах участниках (ФОТО, ВИДЕО). / «Содружество офицеров за международную безопасность» назвало выдумкой статью Liberation о россиянах в ЦАР. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержан экс-депутат Госдумы

Прокуратура Москвы настаивает на запрете «Штабов Навального» и еще двух организаций

В Москве педофил 4 года притворялся врачом: ему назначена психиатрическая экспертиза

Фигурантам уголовного дела о коррупции в мэрии Москвы избрана мера пресечения

Четыре года колонии: суд вынес приговор рэперу Гулиеву

«В ходе допроса раскаялся…»: в Москве участник несанкционированной акции 23 января получил 2 года колонии

ЧП в Москве: рейсовый автобус врезался в столб – есть пострадавшие

Убийство «вора в законе» в фитнес-центре: СКР задержал подозреваемого

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,