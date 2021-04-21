В Москве начались задержания участников несанкционированного протеста

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали участника несанкционированной акции протеста после создания помех для проезда машины Дорожно-патрульной службы, передает РИА «Новости».

Как сообщается, инцидент произошел на улице Рождественка: возникла между силовиками и демонстрантом. Молодой человек нецензурно ругался в адрес правоохранителей, потом попытался скрыться в толпе, однако, по словам очевидцев, все-таки был задержан.

Ранее в социальных сетях появилось видео другого задержания. Силовики схватили молодого человека с государственным флагом России.

По данным портала «ОВД-Инфо», к настоящему времени в Москве в общей сложности задержано 18 человек, в том числе до начала несанкционированной акции протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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