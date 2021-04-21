российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 апреля 2021, 23:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве задержано 20 участников запрещенного протеста

В Москве задержано 20 участников несанкционированного протеста, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

«В отделы полиции доставлены 20 задержанных, в том числе один несовершеннолетний», – уточнил собеседник агентства. По его словам, на задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, после чего их отпускают.

«Серьезных нарушений прав задержанных членами ОНК не выявлено», – уточнил он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.04.21

Силовики жестко разогнали акцию протеста в Петербурге: задержано более 350 человек. / В Москве начались задержания участников несанкционированного протеста. / МВД России оценило масштабы несанкционированного протеста. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве начались задержания участников несанкционированного протеста

В Москве задержан экс-депутат Госдумы

Прокуратура Москвы настаивает на запрете «Штабов Навального» и еще двух организаций

В Москве педофил 4 года притворялся врачом: ему назначена психиатрическая экспертиза

Фигурантам уголовного дела о коррупции в мэрии Москвы избрана мера пресечения

Четыре года колонии: суд вынес приговор рэперу Гулиеву

«В ходе допроса раскаялся…»: в Москве участник несанкционированной акции 23 января получил 2 года колонии

ЧП в Москве: рейсовый автобус врезался в столб – есть пострадавшие

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,