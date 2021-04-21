В Москве задержано 20 участников запрещенного протеста

В Москве задержано 20 участников несанкционированного протеста, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.
«В отделы полиции доставлены 20 задержанных, в том числе один несовершеннолетний», – уточнил собеседник агентства. По его словам, на задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, после чего их отпускают.
«Серьезных нарушений прав задержанных членами ОНК не выявлено», – уточнил он.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 21.04.21
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