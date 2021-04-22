Телефоны, брендовые сумки и элитный алкоголь: в Москве задержана серийная магазинная воровка

В Москве задержана 21-летняя девушка по подозрению в серии краж из магазинов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, девушка дважды приходила в магазин электронной техники, брала телефоны популярной марки, складывала их в сумку и незаметно покидала помещение. Ущерб от ее действий составил 600 тысяч рублей.

Вместе с тем, девушка попыталась похитить в супермаркете элитный алкоголь, но была замечена охраной и задержана.

Вместе с тем, в рамках расследования была установлена ее причастность к кражам женских сумок известных брендов из крупного сетевого магазина, расположенного в торговом центре на востоке Москвы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.04.21

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