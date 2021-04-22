российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 апреля 2021, 12:12 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Телефоны, брендовые сумки и элитный алкоголь: в Москве задержана серийная магазинная воровка

В Москве задержана 21-летняя девушка по подозрению в серии краж из магазинов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, девушка дважды приходила в магазин электронной техники, брала телефоны популярной марки, складывала их в сумку и незаметно покидала помещение. Ущерб от ее действий составил 600 тысяч рублей.

Вместе с тем, девушка попыталась похитить в супермаркете элитный алкоголь, но была замечена охраной и задержана.

Вместе с тем, в рамках расследования была установлена ее причастность к кражам женских сумок известных брендов из крупного сетевого магазина, расположенного в торговом центре на востоке Москвы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.04.21

МЭР ухудшило прогноз по ВВП и инфляции до конца года. / Автобусы на водородном топливе появятся в России к 2024 году. / Посол США покинул Россию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержано 20 участников запрещенного протеста

В Москве начались задержания участников несанкционированного протеста

В Москве задержан экс-депутат Госдумы

Прокуратура Москвы настаивает на запрете «Штабов Навального» и еще двух организаций

В Москве педофил 4 года притворялся врачом: ему назначена психиатрическая экспертиза

Фигурантам уголовного дела о коррупции в мэрии Москвы избрана мера пресечения

Четыре года колонии: суд вынес приговор рэперу Гулиеву

«В ходе допроса раскаялся…»: в Москве участник несанкционированной акции 23 января получил 2 года колонии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,