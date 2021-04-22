«Официально загружены на 15%, а работают на 100%»: Россию топят в «левом» алкоголе

В России порядка 80% произведенного спирта уходит на «черный рынок»: предприятия «официально загружены на 15%, а на самом деле работают на 100%». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая информация прозвучала сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Сейчас очень себя комфортно, рентабельно и эффективно чувствуют себя заводы, которые легальную загрузку показывают 15-25%. Понятно, что с такой рентабельностью, с такой отгрузкой они обречены на банкротство, но, тем не менее, работают очень эффективно. Это говорит о том, что они получают левый, контрабандный спирт для производства крепкого алкоголя», – сообщил первый зампредседателя комитета Сергей Рябушкин.

В этой связи сенаторы заявили о необходимости изменений в закон, который регламентирует уровень загрузки производств. «Мы устанавливаем минимальную норму загрузки 70%. Если квартальная отгрузка будет показана менее 70%, эти заводы лишаются лицензии», – уточнил сенатор.

Кроме того, комитет поддержал проведение эксперимента по импорту алкоголя не через страны Прибалтики, а через Калининградскую область. «Эксперимент начинается с 1 июня текущего года и будет длиться два года. По его завершению можно будет ввести эту норму маркировки импорта крепкого алкоголя федеральными марками на территории всей РФ», – подытожил Рябушкин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.04.21

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