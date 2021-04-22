Обман почти на 460 млн рублей: в Москве обезврежена финансовая пирамида

В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, которым удалось выманить у граждан, по предварительным данным, более 460 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержаны четверо мужчин и женщина, подозреваемые в хищении денежных средств граждан путем мошенничества. В полицию с заявлениями обратились более 120 граждан.

«Потерпевшие сообщили, что в офисе микрофинансовой компании, расположенной в Печатниковом переулке, ими были заключены договоры займа и внесены крупные суммы денежных средств. Согласно документам, предполагались ежемесячные выплаты от паевого взноса в размере от 17 до 24%. Однако в последующем организация не выполнила взятые на себя обязательства», – уточнила Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что представители компании, действуя в составе организованной группы, разработали схему хищения денежных средств граждан по принципу финансовой пирамиды. Аферисты обещали ежемесячные выплаты в виде процентов. С целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств злоумышленники некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков. В основном же полученные средства выводились через аффилированные организации и похищались.

«По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Пятеро подозреваемых были задержаны. В настоящее время им предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – пояснила Волк.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.04.21

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