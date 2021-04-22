«Как был бардак, так и продолжается…» Сенаторы обрушились с критикой на Минприроды РФ за «мусорную реформу»

Сегодня сенаторы обрушились с жесткой критикой на чиновников министерства природных ресурсов и экологии РФ в связи с реализацией так называемой «мусорной реформой». Как было заявлено сегодня на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в этой сфере «как был бардак, так бардак и продолжается».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для недовольства сенаторов стало выступление советника министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Тетенькина и заместителя директора «Российского экологического оператора» Алексея Макрушина.

Представитель правительства РФ заявил, что требуется очередное изменение в уже пакет одобренных Госдумой в первом чтении поправок, которые касаются федеральной схемы обращения твердых бытовых отходов. «Субъекты довольно часто вносят коррективы в свои работы, и Федеральная схема подлежит корректировке. Плюс возникают вопросы межрегиональных отношений, которые также приходится урегулировать на уровне правительственной комиссии <…> К уже принятым Госдумой в первом чтении поправкам к соответствующему закону мы добавим это изменение. После утверждения в ближайшие месяц-два внесем изменения в постановление и планируем утверждение данной схемы», – сообщил он.

Со своей стороны Макрушин обратил внимание, что федеральная схема не «бумажный документ», «информационная система, в которой осуществляется моделирование и хранятся все данные». Она включает в себя сведения «об объектах обращения с отходами, о планируемых к строительству, схему потоков, сведения о деятельности региональных операторов и баланс обращения». «После утверждения схемы весь этот год и, возможно, начало следующего у нас будет посвящен уточнению территориальных схем и приведению их в соответствие с федеральной схемой, поскольку в текущий момент территориальные схемы во всех практически субъектах требуют корректировки», – сказал замдиректора «Российского экологического оператора».

В ответ сенаторы обратили внимание, что реформа в этой области длится порядка десяти лет, но фактически ничего не изменилось. «Сегодня, если посмотреть на местах, то никаких сдвигов положительных в этом направлении не происходит. Половина доклада – это речь идет о сборе информации», – жестко констатировал сенатор от Якутии Егор Борисов.

По его мнению, проблема заключается отсутствии «вертикали», с помощью которой местные органы власти могли бы подключиться к решению проблем. «То, что эта тема сегодня принадлежит Министерству природных ресурсов, это абсолютно ошибочно. Должна быть федеральная структура, которая бы занималась бы вертикалью на местах. В этом случае те структуры могли бы более эффективно работать на месте. На сегодняшний день только информацию собирают. А кто будет организовывать на местах? Те операторы, которые работают там, они ничего не решают… Поэтому еще долго будем говорить по этой схеме, долго будем собираться на совещания, собирать информацию, и все на этом закончится», – сказал Борисов.

В поддержку коллеги выступил сенатор Владимир Лебедев, со своей стороны подчеркнув, что «бардак» в отрасли продолжается. «Вы на себя должны взять нормативку, и ее таким образом сделать, чтобы эта отрасль нормально заработала везде, в том числе и в деревнях. Можно каждую неделю генеральной уборкой заниматься, но муниципалы на сегодняшний день говорят – «у меня эти стоят и эти стоят», а требований никаких нет как должна выглядеть площадка – куда, что, зачем и почему. На сегодняшний день как был бардак, так бардак в этой ситуации и продолжается… Нужно, чтобы субъекты жили в единых правилах», – констатировал сенатор.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.04.21

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