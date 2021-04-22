Экс-депутат Госдумы оштрафован за репост на 20 тысяч рублей

Хамовнический суд Москвы признал экс-депутата Госдумы Владимира Рыжкова в организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и оштрафовал на 20 000 рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Политик был задержан накануне утром. В его отношении был составлен протокол об организации несогласованной акции. Поводом для претензии стал его ретвит 18 апреля новости «Эха Москвы» о планирующейся протестной акции. При этом Рыжков заявлял, что не считает себя в этой ситуации организатором мероприятия.

Москва, Светлана Антонова

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