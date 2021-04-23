Установили «таксу» за свою работу: в Москве полицейские попались на взятке в 12 млн рублей

В Москве трое сотрудников полиции задержаны за взятку в 12 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в апреле этого года начальник следственного отдела, его заместитель и участковый ОМВД России по району Солнцево пообещали «принять определенные процессуальные решения» за взятку в 12 млн рублей. Передача денег проходила в рамках оперативных мероприятий, в ходе которых они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой, совершенное в особо крупном размере»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Как пишет «Московский Комсомолец», подозреваемые – начальник следственного отдела ОМВД Анна Карпова, ее заместитель Наталья Колегова и участковый инспектор Владимир Бухарев. Они пообещали потерпевшему начать расследование по уголовному делу о мошенничестве. Потерпевший обратился в полицию с просьбой как можно быстрее возбудить уголовное дело и наложить арест на имущество подозреваемого. За это следователи и участковый запросили около 3,5 млн рублей. Однако дальше «такса» стала повышаться: за каждое дальнейшее следственное действие – допрос подозреваемого, предъявление обвинения и т.д. – сотрудники правоохранительных органов потребовали дополнительное вознаграждение.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.04.21

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