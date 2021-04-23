ЧП в Подмосковье: электричка врезалась в платформу

Сегодня на станции Новопетровская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло ЧП. Электропоезд задел платформу, в результате предположительно смещения пути в ходе ремонтно-путевых работ.

Как сообщила пресс-служба МЖД, электричка №6101 сообщением Москва-Рижская – Волоколамск получила незначительны повреждения лакокрасочного покрытия, после чего вернулась на станцию Румянцево. Пассажиры продолжили маршрут на попутной электричке. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте работает комиссия по выяснению причин инцидента. Железнодорожники организовали движение поездов по соседним путям в обе стороны.

В настоящее время на участке возле платформы ведутся ремонтные работы по выправке пути. Несколько электричек Рижского направления следуют с увеличенным интервалом.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.04.21

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