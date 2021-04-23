Совет Федерации поддержал запрет двойного гражданства для госслужащих

Совет Федерации утвердил закон о запрете для чиновников второго гражданства или вида на жительство за рубежом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие поправки потребовались после внесения изменений в Конституцию РФ летом прошлого года.

Согласно новому закону, россияне с двойным гражданством не смогут поступать на государственную или муниципальную службу. Должностным лицам придется в 10-дневный срок уведомлять свое руководство о прекращении российского гражданства или приобретении какого-либо иного, в том числе и о получении вида на жительства за рубежом. Те, кто по истечении шести месяцев не предоставит соответствующие документы, подлежат увольнению.

Такие же нормы будут касаться и военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и ряда других должностных лиц, а также персонала госорганов, если они имеют доступ к государственной тайне.

Теперь чиновники должны будут пройти проверку. Если она не будет завершена в течение полугода с момента вступления закона в силу, их уволят.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.04.21

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