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Строительные вагончики вместо квартир: Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в «обеспечении» жильем детей-сирот

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении трех чиновников, поселивших детей-сирот в строительных вагончиках. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая сегодня докладом в Совете Федерации. По его данным, есть случаи, когда дети-сироты по пять лет стоят в очереди на квартиру.

Краснов отметил, что в прошлом году «внимания прокуратуры также требовало обеспечение жилищных прав детей-сирот». «Несмотря на принимаемые меры 182 тысячи лиц этой категории квартир еще не получили, а ведь некоторые стоят в очереди более 5 лет», -пояснил он.

По данным Генпрокуратуры, в некоторых регионах вообще не тратили выделенные на решение этой проблемы деньги. «На фоне дефицита финансирования в Республике Башкортостан, Волгоградской, Иркутской областях и в ряде других предоставленные федеральным бюджетом средства не расходовались», – констатировал Краснов.

При этом генпрокурор подчеркнул, что зачастую приобретаемые для детей-сирот помещения «не отвечают элементарным санитарным и техническим требованиям». «В Орловской области по нашим материалам возбуждено уголовное дело в отношении трех должностных лиц районной администрации, принявших в эксплуатацию построенные для детей-сирот дома, которые по факту являлись строительными вагончиками», – сказал Краснов.

Москва, Мария Соколова

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