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Понедельник, 26 апреля 2021, 12:56 мск

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В Москве возбуждено уголовное дело после избиения пенсионерки в больнице

В Москве после доследственной проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), по факту инцидента с пенсионеркой в одной из городских больниц. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ранее в одном из мессенджеров появилось видео, на котором медсестры московской больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары. Установлено, что женщина была госпитализирована в терапевтическое отделение.

По поручения председателя СК России следователи незамедлительно выехали в больницу, провели осмотр места, установили лиц, обладающих сведениями о происшествии, а также наличие камер видеонаблюдения. Также произведена выемка медицинских документов.

Сегодня следствием будет допрошено руководство больницы и медицинский персонал.

Москва, Светлана Антонова

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