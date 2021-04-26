В Москве возбуждено уголовное дело после избиения пенсионерки в больнице

В Москве после доследственной проверки возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), по факту инцидента с пенсионеркой в одной из городских больниц. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, ранее в одном из мессенджеров появилось видео, на котором медсестры московской больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары. Установлено, что женщина была госпитализирована в терапевтическое отделение.
По поручения председателя СК России следователи незамедлительно выехали в больницу, провели осмотр места, установили лиц, обладающих сведениями о происшествии, а также наличие камер видеонаблюдения. Также произведена выемка медицинских документов.
Сегодня следствием будет допрошено руководство больницы и медицинский персонал.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 26.04.21
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