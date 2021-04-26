Готовимся к дальнейшему росту цен: Центробанк РФ притормозил развитие российской экономики

Декларируемое развитие российской экономики очень сильно подавлено Центробанком, который в конце прошлой недели повысил ключевую ставку до 5%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал председатель экспертного совета Фонда развития гражданского общества Леонид Давыдов сегодня в ходе круглого стола «Давыдов.Индекс». По его оценке, развитие начнется «когда рента упадет», но пока нужно готовиться к дальнейшему росту цен.

Эксперт назвал повышение ключевой главным событием прошлой недели. «Это ставит правительство в сложное положение, потому что декларированное развитие – оно, конечно, очень сильно будет подавлено ставкой. На фоне других (стран), где ставка является поддерживающей экономику и абсолютно ниже рынка, у нас Центробанк декларирует свою приверженность к классическим вещам, то есть – ставка нейтральна. Она больше не работает на рынок. Она не работает на расширенное кредитование, когда деньги дешевые, их легко брать, когда с ними хочется работать и еще больше жить в кредит. Вот это все закрывается. И прогноз – будет закрываться и дальше. Поэтому мне кажется здесь в наличии такой диссонанс. Не знаю, насколько он здоровый с усилиями правительства», – считает эксперт.

По его оценке, после такого решения ЦБ в России продолжат расти цены – «где инфляция, там и рост», причем большую ее часть примут товары первой необходимости. «Мы же с вами знаем, что продовольственная инфляция гораздо выше. То есть на прилавках мы видим совершенно другую инфляцию, что рождает недоверие к государственной статистике. Потому что нам говорят 3-4%, мы идем в магазин, а там совсем другая инфляция. Когда вместе смешиваешь товары, которые нужны на каждый день, с товарами, которые не нужны, «средняя температура по больнице» и получается», – пояснил Давыдов.

По его оценке, повышение ставки и ускорение инфляции делаются для роста ВВП – показателя, который никак не отражает реальную жизнь обычных людей, и требует замены в системе экономической оценки страны. «ВВП – это же условная история. С одной стороны, экономике нужны некие цифры, на которые ориентироваться, хвастаться перед другими. Нужна какая-то общая линейка, чтоб сравнивать страны. Но ВВП – сильно надуманный инструмент, особенно это очень зримо по региональным валовым продуктам. Архангельска область – она сдает, условно говоря, большой корабль, и у нее в разы вырастает ВВП, но это никак не отражается на людях. ВВП и жизнь простого гражданина на самом деле не имеет никакой прямой корреляции. Пора пересматривать саму эту шкалу, по которой мы меряем. Вот ВВП на душу населения, это уже что-то, или ВВП в разрезе отраслей – тоже интересно, вклады и зарплаты и так далее», – отметил эксперт.

Что касается развития экономики, то, по мнению Давыдова, сейчас речь идет больше о сохранении стабильности, поскольку развитие несет слишком много рисков для власти. «Те люди, которые управляют повесткой, – они продают стабильное общество. Они не продают развитие, поэтому повышается ставка ЦБ и так далее… Развитие – это всегда неустойчивая дорога. Вот мы сейчас пообещаем, а этого не будет, мы рванем – и на тот берег не приплывем, и так далее. Развитие – это риск. При стабильности тоже есть риски, но они гораздо ниже. Наша система естественным образом покупает стабильность», – констатировал эксперт.

«Развитие начнется ровно тогда, когда рента упадет, не обязательно нефтяная, любая. У нас сейчас консенсус стоит на двух вещах- отношение общества, которому продана стабильность, и элиты, которым нравится это состояние, потому что рента – хорошо, все здорово для них», – заключил Давыдов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.04.21

Прокуроры нашли сговор поставщиков лекарств в нескольких регионах. / «Реверанс» Еревану за Нагорный Карабах: эксперт объяснил, почему США признали геноцид армян. / Когда ждать потепления в Москве: синоптики определили погодную перспективу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»