В Москве спецслужбы закрыли массовое производство «левых» паспортов

В Москве при содействии сотрудников ФСБ задержана преступная группа, члены которой занимались изготовлением поддельных паспортов и организацией нелегальной миграции. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по г. Москве

По данным ведомства, в 2020 году группа лиц начала изготовление поддельных паспортов, миграционных карт, бланков уведомлений и других документов, позволяющих иностранным гражданам незаконно пребывать на территории России. По 11 адресам проведены обыски. Изъяты бланки поддельных документов и оттиски печатей о пересечении государственной границы РФ. В общей сложности было задержано пять фигурантов, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой) и ч. 1, 2 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление и сбыт поддельных документов и печатей)», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Мария Соколова

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